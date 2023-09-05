Bodrum'da yıldırım kaynaklı trafo yangınları söndürüldü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yıldırım kaynaklı trafo yangınları itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçede zaman zaman etkili olan yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu Gölköy ve Gündoğan mahallelerindeki farklı noktalardaki 3 ayrı trafoda yangın çıktı.
Bölgeye giden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangınlar söndürüldü.
Vatandaşların da yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmeye çalıştığı yangın, cep telefonu kameralarınca da görüntülendi.
Yangınlar nedeniyle bölgede bazı ev ve otellerdeki elektronik eşyalarda hasar meydana geldiği öğrenildi.