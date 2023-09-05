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        GÜNCELLEME - Bodrum'da dere yatağına devrilen midibüsteki 23 kişi yaralandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, servis midibüsünün dere yatağına devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 17:58 Güncelleme: 05.09.2023 - 17:58
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        GÜNCELLEME - Bodrum'da dere yatağına devrilen midibüsteki 23 kişi yaralandı
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        Bir otomotiv firmasının personelini taşıyan A.V'nin kullandığı 48 S 3568 plakalı midibüs, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kontrolden çıktı.

        Bariyerleri aşıp dere yatağına devrilen araç, menfezin üzerine düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yaralıların çoğu çevredekilerin yardımıyla midibüsten çıkarken, bazıları ise ekiplerce aracın kırılan camlarından tahliye edildi.

        Yaralanan 23 kişi, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Menfezdeki midibüs yeniden devrilme ihtimaline karşı halatlarla itfaiye aracına ve refüjdeki ağaca bağlandı. Araç daha sonra vinçler yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Bir süre ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

        - Kaza anı güvenlik kamerasında

        Öte yandan, kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, kontrolden çıkan midibüsün kayganlaşan yolda hızla şerit değiştirmesi, ardından yolun kenarındaki dere yatağına devrilmesi yer alıyor.

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