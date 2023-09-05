Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Marmaris'te yıldırım kaynaklı çıkan orman yangınları söndürüldü

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınları söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 18:03 Güncelleme: 05.09.2023 - 18:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaris'te yıldırım kaynaklı çıkan orman yangınları söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karaca, Yeşilbelde, Hisarönü, Turgut ve Adaköy mahallelerindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangınlarda, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, orman işçilerince gece boyu çalışma yürüttü.

        Havadan ve karadan müdahale edilen 9 noktada çıkan yangınlar söndürüldü.

        Turgut Mahallesi'nde karadan ulaşımın olmadığı noktadaki yangına ekipler teknelerle taşındı.

        Dün 5 mahallede ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıkmış ekipler 9 noktadaki yangınların 7'sini dün gece söndürmüştü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Avrupa'da sel felaketi
        Avrupa'da sel felaketi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Milli Takım'ın kadrosunda değişiklik!
        Milli Takım'ın kadrosunda değişiklik!
        Hemşire eşini öldüren caniye ceza indirimi!
        Hemşire eşini öldüren caniye ceza indirimi!
        İşte Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosu
        İşte Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosu
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Kabine Toplantısı başladı
        Kabine Toplantısı başladı
        Amerikalı kadını Esenyurt'ta yaptırdığı estetik mi ölüme götürdü?
        Amerikalı kadını Esenyurt'ta yaptırdığı estetik mi ölüme götürdü?
        Beşiktaş'ta Afrika Kupası tehlikesi!
        Beşiktaş'ta Afrika Kupası tehlikesi!
        Elon Musk: ‘İftira Karşıtı Birliği’ne dava açacağım
        Elon Musk: ‘İftira Karşıtı Birliği’ne dava açacağım
        Adana'da korkunç olay! 16 yaşındaki Mehmet silahlı saldırıda öldü!
        Adana'da korkunç olay! 16 yaşındaki Mehmet silahlı saldırıda öldü!
        Meslektaşları yıkıldı
        Meslektaşları yıkıldı
        Muğla'da düşen yıldırımlar 36 yerde yangın çıkardı!
        Muğla'da düşen yıldırımlar 36 yerde yangın çıkardı!
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Acı haberi film setinde aldı
        Acı haberi film setinde aldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimde ittifak mesajı: Koçbaşlarını belirleyip...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimde ittifak mesajı: Koçbaşlarını belirleyip...
        Fenerbahçe'nin transfer gündemi
        Fenerbahçe'nin transfer gündemi
        Venedik'in güzelleri
        Venedik'in güzelleri

        Benzer Haberler

        Datça'da drenaj borusunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı
        Datça'da drenaj borusunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı
        Muğla açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
        GÜNCELLEME - Bodrum'da dere yatağına devrilen midibüsteki 23 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Bodrum'da dere yatağına devrilen midibüsteki 23 kişi yaralandı
        İngiltere'den 4,5 milyon turist gelmesi bekleniyor
        İngiltere'den 4,5 milyon turist gelmesi bekleniyor
        Bodrum'da yıldırım kaynaklı trafo yangınları söndürüldü
        Bodrum'da yıldırım kaynaklı trafo yangınları söndürüldü
        Bodrum'a "Norwegian Jade" kruvaziyeriyle 2 bin 513 yolcu geldi
        Bodrum'a "Norwegian Jade" kruvaziyeriyle 2 bin 513 yolcu geldi