Bodrum'da su kanalına çarpan kamyonetteki yolcu öldü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkıp su kanalına çarpan kamyonetteki yolcu hayatını kaybetti.
Kaan C'nin kullandığı 48 R 2625 plakalı kamyonet, Emin Anter Bulvarı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır hasar alan kamyonetin sürücüsü ile yolcu Ergün Geçgel yaralandı.
İhbarın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan ve ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Geçgel müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücünün tedavisinin devam ettiği öğrenildi.