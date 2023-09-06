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        Fethiye'de kaçak elektronik sigara operasyonu

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen kaçak elektronik sigara operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 14:05 Güncelleme: 06.09.2023 - 14:05
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        Fethiye'de kaçak elektronik sigara operasyonu
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        İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda Taşyaka Mahallesi'nde şüpheli R.C'nin kaçak elektronik sigara satmak amacıyla müşteri arayışında olduğu bilgisine ulaşıldı.

        KOM Şube Müdürlüğü ve Fethiye İlçe Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla şüpheli gözaltına alındı.

        Operasyonda, 356 elektronik sigara ele geçirildi.

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