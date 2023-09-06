Milletvekili Mete'den, belediyenin arsa satışına tepki

İlçe ziyaretinde bir taksi durağına uğrayan Mete, Ölüdeniz Mahallesi'nde belediyeye ait olan ancak lunapark olarak işletilen denize yakın değerli araziyi satışa çıkarma girişimini eleştirdi.

Fethiye halkının hizmetinde olan bir alanın satışa çıkmasının yanlış olduğunu ifade eden Mete, "Vatandaşın tepkisi ağır olur. Yıllardır halka açık alan olarak hizmet veren, etrafında küçük esnafımızın işletmelerinin yer aldığı bu alan, ağustos ayında Fethiye Belediyesi'nce kat karşılığında ihale edilmek istendi. Başta AK Partili meclis üyelerimiz olmak üzere muhalefet üyesi meclis üyesi arkadaşlarımızın hatta bazı CHP’li meclis üyelerinin de itirazı üzerine konu görüşülmek üzere ekim ayına ertelendi." dedi.

Vatandaşların talepleri doğrultusunda konunun takipçisi olacaklarını vurgulayan Mete, vatandaşların taleplerini dinlemeye devam edeceklerini ifade etti.

Kendilerinin de Fethiye'de vatandaşlarla görüştüklerini anlatan Mete, "Seçime bu kadar kısa süre kala bir belediyenin böyle bir alanın birilerine rant sağlamak amacıyla verilmesine herkes tepkili. Vatandaşlarımız asla böyle bir durumu istemiyor. Vakıf olarak zamanında devredilen bu arazinin mevcut şekliyle korunmasını talep ediyorlar." diye konuştu.

Yaşanılan olayın sadece Fethiye'de değil Muğla'nın değişik ilçelerinde ve bazı illerde de yaşandığına dikkati çeken Mete, CHP'li Belediyelerin seçime az bir süre kala yangından mal kaçırırcasına Belediyelerinin kendi varlıklarını yap işlet devret veya kat karşılığı gibi usullerle heba etiğini savundu.

Yaşanılan olayların peşini bırakmayacaklarını belirten Mete, sürecin takipçisi olacaklarını söyledi