Birleşik Krallık Büyükelçisi Morris'ten Başkan Aras'a ziyaret Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris ve heyeti, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Aras, ziyarette yaptığı konuşmada, turizm dışında da çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Belediyenin tarıma yönelik projeleri desteklediğini anlatan Aras, Bodrum'da tarımsal faaliyetlerin daha kaliteli ve sürdürülebilir olması için topraksız tarım gibi projelere katkı vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Büyükelçi Morris de Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye gelen turist sayısının salgın sonrasında arttığına dikkati çekerek, 2024'de büyük olasılıkla 4 milyonun üzerinde İngiliz'in Türkiye'ye gelmesini beklediğini belirtti.

Ziyarette, Bodrum'un kent mimarisi, beyaz renkli ev ve sokaklarının kente kattığı değer, su arıtma tesisi gibi yatırımlar ile turizm konuları ele alındı.