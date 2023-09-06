Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Birleşik Krallık Büyükelçisi Morris'ten Başkan Aras'a ziyaret

        Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris ve heyeti, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 14:59 Güncelleme: 06.09.2023 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Birleşik Krallık Büyükelçisi Morris'ten Başkan Aras'a ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Başkan Aras, ziyarette yaptığı konuşmada, turizm dışında da çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

        Belediyenin tarıma yönelik projeleri desteklediğini anlatan Aras, Bodrum'da tarımsal faaliyetlerin daha kaliteli ve sürdürülebilir olması için topraksız tarım gibi projelere katkı vermeye devam edeceklerini ifade etti.

        Büyükelçi Morris de Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye gelen turist sayısının salgın sonrasında arttığına dikkati çekerek, 2024'de büyük olasılıkla 4 milyonun üzerinde İngiliz'in Türkiye'ye gelmesini beklediğini belirtti.

        Ziyarette, Bodrum'un kent mimarisi, beyaz renkli ev ve sokaklarının kente kattığı değer, su arıtma tesisi gibi yatırımlar ile turizm konuları ele alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Orta Vadeli Plan açıklanıyor
        Orta Vadeli Plan açıklanıyor
        Şiddetli sağanak devam ediyor!
        Şiddetli sağanak devam ediyor!
        Arkadaşının kafasını taşla ezmişti! Kan donduran ifade!
        Arkadaşının kafasını taşla ezmişti! Kan donduran ifade!
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 4'e yükseldi!
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 4'e yükseldi!
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        Katliam gibi kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        Katliam gibi kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        İstanbul barajlarında son durum!
        İstanbul barajlarında son durum!
        Irmakta feci ölüm! İki kuzenin kullandığı jet skiler çarpıştı
        Irmakta feci ölüm! İki kuzenin kullandığı jet skiler çarpıştı
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Eski sevgilisi tarafından öldürüldü!
        Eski sevgilisi tarafından öldürüldü!
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Türkiye, İngiltere müzelerindeki Anadolu'ya ait eserlerin iadesi için devrede
        Türkiye, İngiltere müzelerindeki Anadolu'ya ait eserlerin iadesi için devrede
        Sepsis, Covid’den daha çok öldürdü…
        Sepsis, Covid’den daha çok öldürdü…
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda
        Beşiktaş Park, finallere aday!
        Beşiktaş Park, finallere aday!
        Ortalama aidat 575 TL'ye ulaştı!
        Ortalama aidat 575 TL'ye ulaştı!

        Benzer Haberler

        Milletvekili Mete'den, belediyenin arsa satışına tepki
        Milletvekili Mete'den, belediyenin arsa satışına tepki
        Fethiye'de kaçak elektronik sigara operasyonu
        Fethiye'de kaçak elektronik sigara operasyonu
        Kontrolden çıkan kamyonet köprüye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Kontrolden çıkan kamyonet köprüye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Bodrum'da su kanalına çarpan kamyonetteki yolcu öldü
        Bodrum'da su kanalına çarpan kamyonetteki yolcu öldü
        Datça'da drenaj borusunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı
        Datça'da drenaj borusunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı
        Marmaris'te yıldırım kaynaklı çıkan orman yangınları söndürüldü
        Marmaris'te yıldırım kaynaklı çıkan orman yangınları söndürüldü