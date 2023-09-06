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        Marmaris'te devrilen motosikletin sürücüsü hastanede öldü

        Motosikletinin devrilmesi sonucu ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 16:36 Güncelleme: 06.09.2023 - 16:39
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        Marmaris'te devrilen motosikletin sürücüsü hastanede öldü
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        Alihan Fidan'ı (27), Marmaris ilçesi Hatipirimi Mahallesi'nde 4 Eylül gecesi devrilen motosikletinin yanında yatar vaziyette görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince özel bir hastaneye kaldırılan ağır yaralı Fidan, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Büyükşehir Yasası ile mahalle statüsü kazanan Turunç'un son belde belediye başkanı Ali Fuat Fidan'ın oğlu olan Fidan'ın cenazesi, Marmaris Şehir Mezarlığı'na defnedilecek.

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