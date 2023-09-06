Birleşik Krallık Büyükelçisi Morris'ten Başkan Oktay'a ziyaret

Başkan Oktay, ziyarette yaptığı konuşmada, Birleşik Krallık'ın Marmaris'in ana pazarı olduğunu söyledi.

Her yıl Birleşik Krallık'tan yüzbinlerce misafiri ağırladıklarını belirten Oktay, "Yerleşik olarak yaşayan binlerce Birleşik Krallık vatandaşı ilçe sakinimiz bulunuyor. Birleşik Krallık'la olan ilişkilerimiz her zaman sıcak ve yakın oldu. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir." dedi.

Büyükelçi Morris de Birleşik Krallık'tan Marmaris'e özel ilgi olduğuna dikkati çekererek, "Marmaris doğal güzellikleri, denizi ve misafirperverliği ile her zaman ilgi çekecektir, buna inancım tam. Türkiye'ye gelen İngiliz turist sayısında bu yıl önceki yıllara göre yüzde 20'lik bir artışın söz konusu. 2024 yılında büyük olasılıkla 4 milyonun üstünde ziyaretçinin Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Marmaris, turizm sezonu ve gelecek dönemlerle ilgili değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede Birleşik Krallık Marmaris Fahri Konsolosu Doğan Tugay da yer aldı.

Ziyaretin sonunda Başkan Oktay, Büyükelçi Morris'e Marmaris’in yöresel ürünlerinden oluşan hediye verdi.