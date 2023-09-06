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        Marmaris'te motosiklet sürücülerine yönelik dron destekli trafik denetimi yapıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik dron destekli trafik denetiminde kurallara uymayan sürücülere ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 19:16 Güncelleme: 06.09.2023 - 19:32
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        Marmaris'te motosiklet sürücülerine yönelik dron destekli trafik denetimi yapıldı
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        İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler, İsmet Kamil Öner Caddesi ile Marmaris Devlet Hastanesi kavşağında kontrol noktası oluşturarak kırmızı ışık ile kask takma ihlallerine yönelik denetim yaptı.

        Dron destekli denetimlerde kask takmayan ve kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere toplam 26 bin 274 lira cezai işlem uygulandı.

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