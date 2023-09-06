"Gocamandan Toruna Muğla Yemekleri" kitabına "Gourmand Cookbook Awards" ödülü

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Muğla mutfak kültürünü geleceğe taşıma ve kayıt altına alma amacıyla çalışma başlatıldı.

Muğla'nın 13 ilçesinde köy köy dolaşılarak hazırlanan "Gocamandan Toruna Muğla Yemekleri" kitabında, 60 yaş üzeri kişilerden alınan 446 tarife yer verildi. İngilizce ve Türkçe hazırlanan, "neyin yanında ne yenir, ne zaman ve nasıl yenir" bilgilerinin de bulunduğu kitap, küçük bir Muğla mutfak sözlüğü niteliğine kavuştu.

Kitaptaki her tarifin, sayfasında bulunan QR kod ile videolarına da ulaşılabilen çalışma yapıldı.

- "Türkiye'den seçilen tek kitap oldu"

Projenin yürütücüsü ve kitabın yazarı MSKÜ Ortaca Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Selma Atabey, gazetecilere, Muğla'nın coğrafi şartları, göçleri, tarihi ile oldukça zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğunu söyledi.

Zenginliklerin kuşaklar sonra unutulacağı kaygısıyla Muğla yöresel yemekleri çalışması başlatıldığını anlatan Atabey, ortaya güzel bir eser çıkarıldığını belirtti.

Yöresel yemek kitabının, "Gourmand Cookbook Awards"ta, "İki Dil İle Yazılmış Dünyanın En İyisi", "Basılmış Yemek Kitapları Dünyanın En İyisi" ve "Yemek Mirası Dünyanın En İyisi" listelerine girerek ödüle layık görüldüğünü aktaran Atabey, şunları söyledi:

"Gourmand Awards, her yıl "Gurme Yemek Kitapları", "Gurme İçecek Kitapları" ve "Gurme Film" olmak üzere üç ayrı kategoride değerlendirme yapan sektörün tek uluslararası değerlendirme kurulu. Bu yıl 29'uncusu yapılan değerlendirmede, kitap 215 ülkeden ve bölgeden yapılan seçimler içerisinde Türkiye'den seçilen tek kitap oldu."

Atabey kitabın hazırlanma sürecinde emeği geçen MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ve ilgili kurumlara teşekkür etti.