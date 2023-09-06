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        Birleşik Krallık Büyükelçisi Morris'ten Başkan Gürün'e ziyaret

        Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 20:07 Güncelleme: 06.09.2023 - 20:07
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        Birleşik Krallık Büyükelçisi Morris'ten Başkan Gürün'e ziyaret
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        Gürün, ziyarette, Morris ve heyetini, sevgi, hoşgörü ve güler yüzlü insanların yaşadığı, tarih ve kültür kenti Muğla'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını anlattı.

        Ülkeler arasındaki ilişkilerde turizmin çok önemli bir güç olduğunu belirten Gürün, "Muğla doğal güzellikleriyle turizmde, verimli topraklarıyla tarımda, korunmuş yapısı, tarihi dokusuyla da kültür turizminde çok iddialı bir şehir." dedi.

        Jill Morris ise doğası, tarihi, kültürü, misafirperver insanlarıyla Muğla'nın İngiliz vatandaşları tarafından çok sevildiğini ve bu yıl Türkiye ve Muğla'daki İngiliz turist sayısında artış beklediklerini kaydetti.

        Muğla'nın tarihin ve kültürün korunduğu bir şehir olduğunu ifade eden Morris, "Bunu, içinde bulunduğumuz binadan bile anlayabiliyoruz. Gerçekten başkanlık binanızın tarihi dokusunu, mimarisini ve korunmuş yapısını çok beğendim. İlk defa Muğla'yı ziyaret ediyorum. Vatandaşlarımızın turizmde Muğla'yı tercih ettiğini, doğası, tarihi ve misafirperver insanlarıyla bu şehri çok sevdiklerini biliyorum." diye konuştu.

        Gürün, Morris'e "Gocamandan Toruna Muğla Yemekleri" kitabını hediye etti.

        Morris, farklı dil seçenekleri ve barkod uygulaması olan kitabı çok beğendiğini ve tarifleri mutlaka deneyeceğini söyledi.

        Ayrıca Gürün, Büyükelçi Morris'i tarihi başkanlık binasını gezdirdi.

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