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        Marmaris'te motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde devrilen motosikletin sürücü ve yolcusu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 20:14 Güncelleme: 06.09.2023 - 20:21
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        Marmaris'te motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
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        Y.S. (19) yönetimindeki 48 AJM 078 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Caddesi'nde, kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, Y.S. ile motosiklette bulunan K.S. (42) yaralandı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Marmaris Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

        Sürücünün ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

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