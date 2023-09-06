Marmaris'te motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde devrilen motosikletin sürücü ve yolcusu yaralandı.
Giriş: 06.09.2023 - 20:14 Güncelleme: 06.09.2023 - 20:21
Y.S. (19) yönetimindeki 48 AJM 078 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Caddesi'nde, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, Y.S. ile motosiklette bulunan K.S. (42) yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Marmaris Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Sürücünün ehliyetsiz olduğu öğrenildi.