Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Opus Müzik Festivali, "Flört" grubunun "100. Yıl Rock Konseri" ile devam etti

        Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Opus Müzik Festivali'nde "Flört" grubunun "100. Yıl Rock" konseri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 22:33 Güncelleme: 06.09.2023 - 22:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Opus Müzik Festivali, "Flört" grubunun "100. Yıl Rock Konseri" ile devam etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının destekleriyle 1 Eylül'de başlayan festival kapsamında Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde gerçekleştirilen konserde, "Flört" grubu sahne aldı.

        Tatilciler tarafından yoğun ilgi gören programda, grup üyeleri kendi ve sevilen rock şarkılarını seslendirdi. Gecede alanı dolduran tatilciler çalan şarkılara eşlik etti.

        Opus Müzik'in kurucularından ve sanat yönetmeni Burak Bilgili, AA muhabirine, bu yıl Cumhuriyetin 100. kutlamaları kapsamında, festivalin ikincisini gerçekleştirdiklerini söyledi.

        İletişim Başkanlığının desteğiyle konser etkinliklerini gerçekleştirdiklerini dile getiren Bilgili, festivalin çeşitli konserlerle 9 Eylül'e kadar devam edeceğini bildirdi.

        Senfoni orkestrası sanatçısı Ali Ozan Göktan da festivalde bütün müzik türlerine yer vermeye çalıştıklarını, vatandaşların da konserlere yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.

        Sanatçı Bekir Ünlüataer'in yarın vereceği Zeki Müren Konseri ile devam edecek festivalde, 8 Eylül'de "Yansımalar", 9 Eylül'de de Türk Yıldızları Senfoni Orkestrası konseri gerçekleştirilecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Afyonkarahisar'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
        Afyonkarahisar'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
        Diyarbakır'da iki aile arasında su kavgası: 1 ölü, 2 tutuklama
        Diyarbakır'da iki aile arasında su kavgası: 1 ölü, 2 tutuklama
        Vergi gelirlerindeki artış enflasyonu katlayacak
        Vergi gelirlerindeki artış enflasyonu katlayacak
        18 yıl sonra bir ilk!
        18 yıl sonra bir ilk!
        AB Komiseri Varhelyi Habertürk'e konuştu
        AB Komiseri Varhelyi Habertürk'e konuştu
        Yılın kalecisi ödülüne aday!
        Yılın kalecisi ödülüne aday!
        Habur'dan giriş yaptılar, 2.9 milyon TL cezayı yediler
        Habur'dan giriş yaptılar, 2.9 milyon TL cezayı yediler
        Galatasaray ayrılığı açıkladı
        Galatasaray ayrılığı açıkladı
        Orta Vadeli Program açıklandı
        Orta Vadeli Program açıklandı
        İsrail Cumhurbaşkanı: Anayasal ve toplumsal krizdeyiz
        İsrail Cumhurbaşkanı: Anayasal ve toplumsal krizdeyiz
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        OVP'de 'Dijital Dönüşüm' vurgusu
        OVP'de 'Dijital Dönüşüm' vurgusu
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        OVP'ye göre konut politikası
        OVP'ye göre konut politikası
        İşte OVP kuru!
        İşte OVP kuru!
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        Su çekildi, bir kez daha ortaya çıktı
        Su çekildi, bir kez daha ortaya çıktı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda

        Benzer Haberler

        Marmaris'te motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
        Marmaris'te motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
        Birleşik Krallık Büyükelçisi Morris'ten Başkan Gürün'e ziyaret
        Birleşik Krallık Büyükelçisi Morris'ten Başkan Gürün'e ziyaret
        "Gocamandan Toruna Muğla Yemekleri" kitabına "Gourmand Cookbook Awards" ödü...
        "Gocamandan Toruna Muğla Yemekleri" kitabına "Gourmand Cookbook Awards" ödü...
        Muğla'da sürüklenen tekneyi KIYEM ekipleri kurtardı
        Muğla'da sürüklenen tekneyi KIYEM ekipleri kurtardı
        Marmaris'te motosiklet sürücülerine yönelik dron destekli trafik denetimi y...
        Marmaris'te motosiklet sürücülerine yönelik dron destekli trafik denetimi y...
        TVF eski başkanlarından Teoman Yazgan Bodrum'da hayatını kaybetti
        TVF eski başkanlarından Teoman Yazgan Bodrum'da hayatını kaybetti