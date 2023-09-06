Opus Müzik Festivali, "Flört" grubunun "100. Yıl Rock Konseri" ile devam etti Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Opus Müzik Festivali'nde "Flört" grubunun "100. Yıl Rock" konseri düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının destekleriyle 1 Eylül'de başlayan festival kapsamında Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde gerçekleştirilen konserde, "Flört" grubu sahne aldı.

Tatilciler tarafından yoğun ilgi gören programda, grup üyeleri kendi ve sevilen rock şarkılarını seslendirdi. Gecede alanı dolduran tatilciler çalan şarkılara eşlik etti.

Opus Müzik'in kurucularından ve sanat yönetmeni Burak Bilgili, AA muhabirine, bu yıl Cumhuriyetin 100. kutlamaları kapsamında, festivalin ikincisini gerçekleştirdiklerini söyledi.

İletişim Başkanlığının desteğiyle konser etkinliklerini gerçekleştirdiklerini dile getiren Bilgili, festivalin çeşitli konserlerle 9 Eylül'e kadar devam edeceğini bildirdi.

Senfoni orkestrası sanatçısı Ali Ozan Göktan da festivalde bütün müzik türlerine yer vermeye çalıştıklarını, vatandaşların da konserlere yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.

Sanatçı Bekir Ünlüataer'in yarın vereceği Zeki Müren Konseri ile devam edecek festivalde, 8 Eylül'de "Yansımalar", 9 Eylül'de de Türk Yıldızları Senfoni Orkestrası konseri gerçekleştirilecek.