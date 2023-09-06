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        Datça'da kurallara uymayan motosiklet sürücülerine ceza uygulandı

        Muğla'nın Datça ilçesinde, motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerde kurallara uymayanlara toplam 21 bin 831 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 23:17 Güncelleme: 06.09.2023 - 23:32
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        Datça'da kurallara uymayan motosiklet sürücülerine ceza uygulandı
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        İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından motosikletli araç sürücülerinin trafik güvenliğinin sağlanması, kamuoyunda farkındalığın artırılması amacıyla "kaskınla yol ver hayata" sloganıyla denetim yapıldı.

        İskele Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi ve trafiğin yoğun olduğu alanlarda uygulama yapan ekipler, motosiklet sürücülerini durdurarak kask takıp takmadıklarını denetledi. Kask takan motosiklet sürücülerine teşekkür eden ekipler, takmayanlara ise nedenlerini sorarak kaskın önemini anlatan bilgilendirici broşür dağıttı.

        Kurallara uymayan sürücülere toplam 21 bin 831 lira cezai işlem uygulandı.

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