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        Dalaman'da "Çöğmen İncir Festivali" düzenlendi

        Muğla'nın Dalaman ilçesi Çöğmen Mahallesi'nde "Çöğmen İncir Festivali" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 00:56 Güncelleme: 07.09.2023 - 01:22
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        Dalaman'da "Çöğmen İncir Festivali" düzenlendi
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        Belediyenin organizasyonuyla düzenlenen festivalde Türk Halk Müziği sanatçısı Ayşe Dinçer konser verdi.

        Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Belediye Başkanı Muhammet Karakuş ve çok sayıda vatandaş konsere ilgi gösterdi.

        Belediye Başkanı Karakuş, Dalaman'ın tarım, turizm ve kültür şehri olduğunu, bu tarz etkinliklerin ilerleyen günlerde de devam edeceğini ifade etti.

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