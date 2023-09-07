Dalaman'da "Çöğmen İncir Festivali" düzenlendi

Belediyenin organizasyonuyla düzenlenen festivalde Türk Halk Müziği sanatçısı Ayşe Dinçer konser verdi.

Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Belediye Başkanı Muhammet Karakuş ve çok sayıda vatandaş konsere ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Karakuş, Dalaman'ın tarım, turizm ve kültür şehri olduğunu, bu tarz etkinliklerin ilerleyen günlerde de devam edeceğini ifade etti.