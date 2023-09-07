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        "8. Uluslararası Zurnazen Festivali" Dalaman'da sürdü

        "8. Uluslararası Zurnazen Festivali" Muğla'nın Dalaman ilçesinde devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 01:16 Güncelleme: 07.09.2023 - 01:31
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        "8. Uluslararası Zurnazen Festivali" Dalaman'da sürdü
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        Muğla Büyükşehir Belediyesince dün Milas ilçesinde düzenlenen festivalin Dalaman ilçesindeki bölümüne de vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Sanat yönetmenliğini Eray İnal'ın yaptığı Zurnazen Festivali'nde Yunanistan'dan Arestidis Dramalis, Azerbaycan'dan Fagan Alasgarov, Türkiye'den Ömer Altuntaş, Buğra Kutbay, Ozan Girgin, Veysel Girgin, Yunus Emre, Hasan Çakan, Aykut Girgin, Memik Avcı, Emrah Girgin, Tibet Var, Dursun Girgin ve Eyüp Girgin sahne aldı.

        Konuk sanatçı olarak Makedonya doğumlu Ismail Lumanovski vatandaşlarla buluştu.

        Festivale, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cumhur Çoban ve vatandaşlar katıldı.

        Festival, sanatçılara çiçek verilmesinin ardından İzmir Marşı'nın sahnede çalınmasıyla sona erdi.

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