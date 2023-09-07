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        Marmaris'e "Azamara Quest" kruvaziyeriyle 550 turist geldi

        Malta bayraklı "Azamara Quest" adlı lüks gemi, ABD'li ve İngiliz yolcularıyla Muğla'nın Marmaris açıklarına demirledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 14:21 Güncelleme: 07.09.2023 - 14:39
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        Marmaris'e "Azamara Quest" kruvaziyeriyle 550 turist geldi
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        Rodos Limanı'ndan Marmaris'e gelen 181 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Marmaris Cruise Port büyük iskelesine yanaştırıldı.

        Gemide, çoğunluğu ABD'li ve İngiliz 550 yolcu ile 401 personel bulunduğu belirtildi.

        Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi, yat limanı ile tarihi ve turistik yerleri gezdi.

        Turistlerin bir kısmı, Dalyan Kaunos gezisine katıldı.

        Geminin gece saatlerinde Kuşadası Limanı'na hareket edeceği kaydedildi.

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