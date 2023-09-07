Muğla Valisi İdris Akbıyık Dalaman'da incelemelerde bulundu
Muğla Valisi İdris Akbıyık Dalaman ilçesini ziyaret etti
Giriş: 07.09.2023 - 14:44 Güncelleme: 07.09.2023 - 15:47
Vali Akbıyık, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Akbıyık ziyaretler kapsamında Dalaman'da kurum amirleri ile tanıştı.
Akbıyık, öncelikle Dalaman Kaymakamlığını ziyaret etti. Kaymakam Mesut Yakuta, Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, ilçe kurum amirleri ve STK üyeleri ile tanışan Akbıyık'a Kaymakamlık toplantı salonunda brifing verildi.