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        Muğla Valisi İdris Akbıyık Dalaman'da incelemelerde bulundu

        Muğla Valisi İdris Akbıyık Dalaman ilçesini ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 14:44 Güncelleme: 07.09.2023 - 15:47
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        Muğla Valisi İdris Akbıyık Dalaman'da incelemelerde bulundu
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        Vali Akbıyık, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Akbıyık ziyaretler kapsamında Dalaman'da kurum amirleri ile tanıştı.

        Akbıyık, öncelikle Dalaman Kaymakamlığını ziyaret etti. Kaymakam Mesut Yakuta, Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, ilçe kurum amirleri ve STK üyeleri ile tanışan Akbıyık'a Kaymakamlık toplantı salonunda brifing verildi.

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