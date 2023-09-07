Muğla'da "Anaya Mahkemesinin Ceza Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi Çalıştayı" düzenlendi

İstanbul Üniversitesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünce Göcek Kültür Merkezi'nde organize edilen çalıştayda konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan, modern ceza hukukunun kurucusu olarak kabul edilen Beccaria'nın bugün ölçülülük ilkesi şeklinde yorumlanabilecek görüşlerine ve özgürlüklerin insan hayatındaki güvenliği sağlamadaki önemine değindi.

Anayasacılık hareketleriyle modern ceza hukuku arasında bağ olduğunu ifade eden Gökcan, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra anayasa mahkemelerinin özgürlük merkezli fonksiyonu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

2010 Anayasa değişikliğinden sonra Türk Anayasa Mahkemesinin anayasa mahkemelerinin üstlendiği bu fonksiyona büründüğüne ve artık hak temelli yorumu merkeze aldığına dikkati çeken Gökcan, çalıştayın Anayasa Mahkemesinin hak temelli yorumunun hukuk alemine tanıtılmasına vesile olacağını kaydetti.

Muğla Valisi İdris Akbıyık da Anayasa Mahkemesinin Ceza Hukuku kararlarının değerlendirileceği, norm denetimi ve bireysel başvuru kararlarının analiz edileceği çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Akbıyık, Anayasa Mahkemesinin Türkiye'de hukukun üstünlüğünün ve hukuk devleti değerlerinin korunmasını sağlayan ve verdiği kararlarla Türkiye'de hukuk uygulamasına yön veren en yüksek yargı merci olduğunun altını çizdi.

Yargının, hukuk devleti ilkelerini esas alarak, kişi hak ve hürriyetlerine bağlı olduğunu vurgulayan Akbıyık, çalıştayın hukuk sistemine önemli katkılar sunacağına inandığını kaydetti.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı ise çalıştayda Anayasa Mahkemesinin hem norm denetimi hem de bireysel başvuru kararlarının bilimsel yöntemlerle ele alınıp değerlendirileceğini ifade etti.

Karartı, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı olarak bu tür bilimsel etkinliklerin bir paydaşı olmaktan büyük mutluluk ve onur duyduklarını dile getirerek, "Bir devlet ve toplum düzeninde insan için iyi olan ne varsa ancak adaletle sağlanabilir. Geçmişten edindiğimiz tecrübelerle çağın gereği olan yeni çalışma yöntemlerini geliştirmek ve uygulamak geleceğimizi güzel bir şekilde inşa etmemizi sağlayacaktır." diye konuştu.

Programa, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Muammer Topal, Anayasa Mahkemesi üyeleri, Anayasa Mahkemesi raportörleri, Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyesi Cumhur Şahin, Yargıtay Birinci Başkanvekili Eyüp Yeşil, Adalet Bakanlığı temsilcileri, İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Adem Sözüer ve çeşitli üniversitelerden akademisyenler, Muğla-Bodrum-Fethiye ve Ortaca başsavcıları ile adalet komisyonu başkanları da katıldı.

Çalıştay, 9 Eylül'de sona erecek.