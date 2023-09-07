Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya görevine başladı

Kaya'yı kurum müdürleri Kaymakamlık binası önünde karşıladı.

Kurum müdürleriyle toplantı yapan Kaya, Marmaris'e daha önce tatil için geldiğini söyledi.

Kaya, şunları ifade etti:

"Turizm de bir marka değerindeki Marmaris'imizde şimdi inşallah güzel hizmetlere vesile olmak adına görevimize başladık. Son kararname ile Afyonkarahisar Vali Yardımcılığından Marmaris Kaymakamlığına atanmış bulunuyorum. Bu süreçte bize destek veren İçişleri Bakanımıza teşekkür ederim. Bundan sonra Muğla Valimizin uhdesinde el birliği içeresinde iletişim anlayışıyla Marmaris'imize hizmet etmeye bugün itibari ile başlıyoruz."