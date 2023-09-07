MTO, Türkiye'nin otomobili Togg'u teslim aldı

Odadan yapılan açıklamaya göre, MTO Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan, oda adına alınan 48 TOG 666 plakalı Anadolu kırmızısı Togg'un ilk sürüşünü gerçekleştirdi.

Ayhan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 79. Genel Kurulu'nda 81 ilden 365 oda ve borsa başkanıyla kura çekimi gerçekleştirildiğini anımsatarak, "Kura çekiminde 61. sıradan yerli ve milli ilk elektrikli akıllı cihazımızı MTO adına teslim aldık. Odamız hizmet aracı olarak envantere kaydedildi. Türkiye’nin yerli ve milli ilk elektrikli otomobili Togg’u teslim almanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aracın üretiminde emeği geçen tüm kademelere ve TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür eden Ayhan, aracın oda ve Marmaris'e hayırlı olmasını temenni etti.