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        Birleşik Krallık Büyükelçisi Morris, Başkan Karaca'yı ziyaret etti

        Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 15:37 Güncelleme: 07.09.2023 - 15:37
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        Birleşik Krallık Büyükelçisi Morris, Başkan Karaca'yı ziyaret etti
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        Karaca ziyarette, Morris ve heyetini Fethiye'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

        Uzun yıllardır Fethiye için ana hedef kitlenin Birleşik Krallık vatandaşları olduğunu vurgulayan Karaca, 5 bin 400 Birleşik Krallık vatandaşının ilçede yerleşik durumda bulunduğunu söyledi.

        Morris de Birleşik Krallık vatandaşlarının yoğun olduğu Fethiye gibi yerlerde kurumları ziyaret ederek bu bölgelerdeki İngilizlerin yaşamlarını güvenli şekilde sürdürmeleri, İngiliz turistlerin ise güvenli olarak tatil yapabilmeleri için temaslar yaptıklarını dile getirdi.

        Morris, "Birleşik Krallık'tan Muğla'nın her yerine ilgi var ama özellikle Fethiye'ye ve Marmaris'e yönelik biraz daha fazla ilgi gözlemliyoruz. Fethiye doğal güzellikleri, masmavi denizi ve misafirperver insanları ile gerçekten harika bir turizm destinasyonu." dedi.

        Ziyaretin sonunda Başkan Karaca, Büyükelçi Morris ve heyet üyelerine Fethiye'nin yöresel ürünlerinden oluşan hediye setleri verdi.

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