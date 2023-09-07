Marmaris'te iki kişinin yaralandığı motosiklet kazası güvenlik kamerasında
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ani fren yapan motosikletin takla atması sonucu iki kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Giriş: 07.09.2023 - 15:49 Güncelleme: 07.09.2023 - 15:49
Yo kenarındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, ani fren sonucu motosikletin takla atması ve araçtaki iki kişinin düşerek yaralanması yer alıyor. Kayıtta ayrıca kazayı görenlerin yaralılara yardıma koştukları görülüyor.
Cumhuriyet Caddesi'nde dün meydana gelen kazada motosiklet sürücü Y.S. (19) ve beraberindeki K.S. (42) yaralanmıştı.