Muğla'da eşini öldüren sanık hakim karşısına çıktı

Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Özgür Çet, maktulün yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Özgür Çet, mahkemede, savunma yapmayacağını, savunma için süre verilmesini talep etti.

Duruşmada söz alan maktul Sevim Çet'in annesi Emine Kaçar, kızının kocası tarafından öldürüldüğünü ifade ederek, "Öldürdü, sakladı, bir de cesedini çürüttü. Yüzümüze baka baka yalan söyledi." dedi.

Sanık avukatı, savunma hazırlamak için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığa savunma ile ilgili süre verilmesi, müşteki vekillerinin vekalet sunması ve diğer tanıklara müzekkere yazılması için duruşmayı ileri tarihe erteledi.

- Olay

Esenköy Mahallesi, Çırpı mevkisindeki ormanlık alanda geçen yıl 24 Ekim'de bulunan kadın cesedi, kimlik tespiti ile kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırılmış, cesedin Sevim Çet'e ait olduğu belirlenmişti. Eşiyle ilgili kayıp başvurusunda bulunan Özgür Çet, 15 Kasım'da gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Özgür Çet, ifadesinde cinayet anını anlatmış, eşinin cesedini hurda toplanan kamyonet ile ormanlık alana götürüp sakladığını itiraf etmişti.