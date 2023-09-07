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        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 24 zanlı yakalandı

        Muğla'nın 6 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 18:06 Güncelleme: 07.09.2023 - 18:06
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        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 24 zanlı yakalandı
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        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bodrum, Milas, Menteşe, Ula, Marmaris ve Seydikemer ilçelerinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesi için çalışma yürütüldü.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, 64 sentetik hap ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

        Operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.

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