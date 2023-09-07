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        Muğla açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı, 37'si ise yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 18:14 Güncelleme: 07.09.2023 - 18:28
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        Muğla açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamada, Bodrum ilçesi Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi. Ada üzerinde tespit edilen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Yine, Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durduruldu. Bot içerisindeki 37 düzensiz göçmen yakalandı.

        Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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