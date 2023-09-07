Opus Müzik Festivali, sanatçı Bekir Ünlüataer konseriyle devam etti
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Opus Müzik Festivali'nde sahne alan sanatçı Bekir Ünlüataer, Zeki Müren'in sevilen şarkılarını seslendirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının destekleriyle devam eden festival kapsamında, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde gerçekleştirilen konserde, Ünlüataer, Zeki Müren'in sevilen şarkılarını seslendirdi.
Tatilciler tarafından yoğun ilgi gören konserde sanatçı söylediği şarkılarla alanı dolduranlara keyifli bir gece yaşattı.
Tatilciler de şarkılara eşlik etti.
Yarın "Yansımalar" konseriyle devam edecek festival, 9 Eylül'de Türk Yıldızları Senfoni Orkestrası konseriyle sona erecek.