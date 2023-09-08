Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da düzenlenen 8. Uluslararası Zurnazen Festivali sona erdi

        Muğla'da bu yıl sekizincisi düzenlenen Uluslararası Zurnazen Festivali, Fethiye ilçesinde tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 00:01 Güncelleme: 08.09.2023 - 00:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da düzenlenen 8. Uluslararası Zurnazen Festivali sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'da Büyükşehir Belediyesi tarafından Milas ilçesinde açılışı gerçekleştirilen festival, Dalaman’ın ardından Fethiye Beşkaza Meydanı’ndaki konserle sürdü.

        Zurna üstatlarının bir araya getirildiği Muğla Uluslararası Zurnazen Festivali'ne, Türkiye ve yurt dışından zurna sanatçıları katıldı.

        Festival kapsamında iki kadın sanatçı, yöresel çalgı olan delbek ile performans sergiledi.

        Gecenin sonunda Elif Buse Doğan, sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Sanatçıların performansı, çok sayıda kişi tarafından ilgiyle izlendi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Thodex davasında karar açıklandı
        Thodex davasında karar açıklandı
        GPS çetesi çökertildi
        GPS çetesi çökertildi
        Sinop'ta acı olay!
        Sinop'ta acı olay!
        Sevim Çet'in annesinden çarpıcı sözler
        Sevim Çet'in annesinden çarpıcı sözler
        Galatasaray'ın 1959 öncesi itirazına ret!
        Galatasaray'ın 1959 öncesi itirazına ret!
        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        Galatasaray transferi duyurdu!
        Galatasaray transferi duyurdu!
        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        Erden Timur tek tek açıkladı!
        Erden Timur tek tek açıkladı!
        3 anısına milyon dolarlar verildi
        3 anısına milyon dolarlar verildi
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        TCMB Başkanı Erkan'dan parasal sıkılaştırma açıklaması
        TCMB Başkanı Erkan'dan parasal sıkılaştırma açıklaması
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Cevap geldi
        Cevap geldi
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama

        Benzer Haberler

        Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Opus Müzik Festivali, sanatçı Bekir Ünlüataer konseriyle devam etti
        Opus Müzik Festivali, sanatçı Bekir Ünlüataer konseriyle devam etti
        Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı
        Eşi Sevim'i öldürüp kayıp başvurusunda bulunan sanık savunması için süre i...
        Eşi Sevim'i öldürüp kayıp başvurusunda bulunan sanık savunması için süre i...
        Muğla açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 24 zanlı yakalandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 24 zanlı yakalandı