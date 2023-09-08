GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Giriş: 08.09.2023 - 09:46 Güncelleme: 08.09.2023 - 09:46
Fadıl Mahallesi Dikmen mevkisindeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler, orman işçileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.