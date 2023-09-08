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        Bodrum'da polis ve zabıta ekiplerinden dilencilik ve seyyar satıcılık denetimi

        Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mahalle ve caddelerde dilencilik ve seyyar satıcılık faaliyetlerine yönelik denetimler yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 13:41 Güncelleme: 08.09.2023 - 13:42
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        Bodrum'da polis ve zabıta ekiplerinden dilencilik ve seyyar satıcılık denetimi
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        Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, denetimler kapsamında kent merkezinde izinsiz seyyar satıcılık ve dilencilik faaliyeti gerçekleştiren şahısların tespiti yapıldı. Polis Merkezi Amirliğine teslim edilen şahıslara adli işlem başlatıldı.

        Bodrum'un daha güvenilir bir yer olmasını sağlanmaya yönelik yürütülen denetim çalışmalarında ekipler, dilencilik ve seyyar satıcılık faaliyetlerine yönelik uygulamalarda toplam 31 kişiye 19 bin 127 lira idari para cezası kesildi.

        Zabıta ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Bodrum genelinde denetimleri devam edecek.

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