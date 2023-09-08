Bodrum'da polis ve zabıta ekiplerinden dilencilik ve seyyar satıcılık denetimi Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mahalle ve caddelerde dilencilik ve seyyar satıcılık faaliyetlerine yönelik denetimler yapılıyor.

Anadolu Ajansı Giriş: 08.09.2023 - 13:41 Güncelleme: 08.09.2023 - 13:42 facebook

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