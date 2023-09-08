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        Muğla'da 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı

        Muğla'da evden ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 14:31 Güncelleme: 08.09.2023 - 14:31
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        Muğla'da 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı
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        İl Jandarma Komutanlığınca, Bodrum, Milas, Dalaman ve Seydikemer ilçelerinde 5 hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. JASAT timleri, belirledikleri 6 şüpheliyi adreslerinde yakaladı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen ve çalıntı oldukları tespit edilen televizyon, bilgisayar, telefon, kıyafet ve motosiklet sahiplerine teslim edildi.

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