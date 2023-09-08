Datça'da Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Etkinlikler kapsamında İskele Mahallesi'nde açılan stantlarda görev alan sağlık personeli, vatandaşlara bilgi verdi.

Datça Toplum Sağlığı Merkezi personelleri tarafından açılan sağlıklı yaşam stantlarında, "Sana En Yakın Hekimin Aile Hekimin", "Sağlıklı Beslen, Egzersiz Yap, Sağlıklı Kiloda Kal", "Sağlıklı Hayat Merkezleri ile Sağlıklı Bir Yaşam, Sağlıklı Bir Gelecek"," Bağımlılığa Değil, Hayata Sarıl', 'Ruh ve Beden Sağlığı Bir Bütündür'',''Ruhunuza İyi Bakın" konularında bilgilendirmede bulunuldu.

İlçe sakinleri ve tatilciler stantları gezerek bilgi aldı.