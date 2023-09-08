Marmaris'te uçuruma yuvarlanan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde motosikletin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.
A.D. (25) yönetimindeki 48 AJM 078 plakalı motosiklet, Turunç Mahallesi yolunda kontrolden çıkıp 10 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazada, sürücü ile motosikletteki S.S. (54) yaralandı.
Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaralıları vatandaşlarında yardımıyla uçurumdan sedyeyle çıkardı.
Yaralılar, ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.