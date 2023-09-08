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        Milas açıklarında yelkenli teknede rahatsızlanan kişiyi Sahil Güvenlik ekipleri tahliye etti

        Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında yelkenli teknede rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 20:13 Güncelleme: 08.09.2023 - 20:19
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        Milas açıklarında yelkenli teknede rahatsızlanan kişiyi Sahil Güvenlik ekipleri tahliye etti
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        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki yelkenli teknede bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, ilk müdahalede bulundukları kişiyi sağlık ekiplerine teslim etti.

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