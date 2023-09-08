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        Opus Müzik Festivali, "Yansımalar" grubunun konseriyle devam etti

        Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Opus Müzik Festivali'nde "Yansımalar" grubu sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 23:13 Güncelleme: 08.09.2023 - 23:20
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        Opus Müzik Festivali, "Yansımalar" grubunun konseriyle devam etti
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının destekleriyle devam eden festival kapsamında, Le Chic Bodrum'da gerçekleştirilen müzik dinletisinde grup üyeleri sevilen eserlerini seslendirdi.

        Konseri, piyanist Gülsin Onay'ın aralarında bulunduğu çok sayıda sanatsever ve tatilciler de dinledi.

        Temelde akustik bir tınıya sahip olan grup, geleneksel Türk müziğinden yola çıkarak günümüzü yansıtan, geniş bir yelpazeye açılabilen sade ve dingin bir müzik anlayışını ney ve gitar eşliğinde yorumluyor.

        Festival, yarın Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde Türk Yıldızları Senfoni Orkestrası konseriyle sona erecek.

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