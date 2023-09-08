Datça'da dron destekli kırmızı ışık ihlali denetimi yapıldı
Muğla'nın Datça ilçesinde, dron destekli kırmızı ışık ihlali denetimi yapıldı.
Giriş: 08.09.2023 - 23:38 Güncelleme: 09.09.2023 - 00:00
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde denetim noktası oluşturdu.
Havadan dron desteğiyle yapılan kırmızı ışık ihlali denetiminde, kurallara uymayan 15 araç sürücüsüne 14 bin 265 lira ceza uygulandı.
Denetimde, kontrol noktasında durdurulan sürücülerin belgeleri incelendi.