Muğla açıklarında 13 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamada, Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.