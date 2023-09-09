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        Marmaris'te bir otelde 35 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelde, 35 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 16:43 Güncelleme: 09.09.2023 - 16:43
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        Marmaris'te bir otelde 35 düzensiz göçmen yakalandı
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        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Armutalan Mahallesi'ndeki bir otelde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

        Otele baskın yapan ekipler, 23'ü Suriye, 5'i Mısır, 4'ü Filistin ve 3'ü İran uyruklu 35 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Otel işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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