Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Menteşe'de "Karlık Yolu"nda çalışmalar başladı

        AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, halk arasında "Karlık Yolu" olarak bilinen kara yolunda çalışmaların başladığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 16:46 Güncelleme: 09.09.2023 - 16:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Menteşe'de "Karlık Yolu"nda çalışmalar başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Akça, gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti olarak vatandaşın faydasına olan her projeyi hayata geçirmek için çalıştıklarını söyledi.

        Halk arasında "Karlık Yolu" olarak bilinen, Menteşe ilçesi Düzeyin mevkisi ile Şenyayla Mahallesi arasındaki yol çalışmasının başladığını belirten Akça, "Muğla Menteşe Düzeyin mevkisi ile Şenyayla Mahalleleri arasında planlanan ve yaklaşık 4 ay önce Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapım çalışmalarına başlanan yolun bir kısmına ilişkin ihale süreci tamamlanmış ve ilgili şirket tarafından yol çalışması başlatılmıştır. Yolun kalan kısmına ilişkin ihale süreci devam etmektedir." dedi.

        Akça, yapım çalışmasına başlanan yolun çok uzun zamandır bölge halkının hayallerinden birisi olduğunu ifade ederek, yolun tamamlanmasıyla köylerle Muğla merkez arasının yaklaşık olarak 20 kilometre kısalacağını, projenin kırsaldan şehre göçü durduracağını kaydetti.

        Seçimler arifesinde başlayan ve bazı kesimlerce seçim yatırımı olarak gösterilmek istenen yol projesinin bir seçim yatırımı olmadığına vurgulayan Akça, amaçlarının bu yolun tamamının kısa sürede tamamlanarak bölge halkının hizmetine sunulması olduğunu dile getirdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        6 kişiye mezar oldu! O bungalovların yöneticisi tutuklandı
        6 kişiye mezar oldu! O bungalovların yöneticisi tutuklandı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın tahlil sonucu çıktı!
        Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın tahlil sonucu çıktı!
        Okullarda 'ortak yazılı sınav' uygulanacak
        Okullarda 'ortak yazılı sınav' uygulanacak
        Kuntz hedef tahtasında! Adaylar...
        Kuntz hedef tahtasında! Adaylar...
        101 yıl önce... İzmir'in kurtuluşu kutlandı
        101 yıl önce... İzmir'in kurtuluşu kutlandı
        Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
        Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        Okullar açılıyor! Uzmanından öğretmenlere uyarılar
        Okullar açılıyor! Uzmanından öğretmenlere uyarılar
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        Fenerbahçe'de kongre başladı! Ali Koç...
        Fenerbahçe'de kongre başladı! Ali Koç...
        Kuzey Kore liderinden gövde gösterisi
        Kuzey Kore liderinden gövde gösterisi
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        Aşkı sporcularda buldular
        Aşkı sporcularda buldular
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Barajlar depreme hazır mı?
        Barajlar depreme hazır mı?

        Benzer Haberler

        Marmaris'te bir otelde 35 düzensiz göçmen yakalandı
        Marmaris'te bir otelde 35 düzensiz göçmen yakalandı
        Bodrum'da firari hükümlü yakalandı
        Bodrum'da firari hükümlü yakalandı
        Fethiye´de yurt dışına kaçmaya çalışan 43 FETÖ şüphelisi yakalandı
        Fethiye´de yurt dışına kaçmaya çalışan 43 FETÖ şüphelisi yakalandı
        Muğla'daki Thera Antik Kenti'nin tiyatrosu gün yüzüne çıkarıldı
        Muğla'daki Thera Antik Kenti'nin tiyatrosu gün yüzüne çıkarıldı
        Fethiyespor'un konuğu Kastamonuspor
        Fethiyespor'un konuğu Kastamonuspor
        Muğla'da Yunanistan'a kaçmaya çalışan 41 FETÖ şüphelisi yakalandı
        Muğla'da Yunanistan'a kaçmaya çalışan 41 FETÖ şüphelisi yakalandı