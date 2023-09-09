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        Muğla'da uygulama yapan polisin üzerine aracını sürerek kaçan kişi yakalandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayıp polisin üzerine aracını sürerek kaçan sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 19:11 Güncelleme: 09.09.2023 - 19:27
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        Muğla'da uygulama yapan polisin üzerine aracını sürerek kaçan kişi yakalandı
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        İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Yeniyol Caddesi'nde uygulama yaparken 34 DTB 232 plakalı otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.

        Uyarıya rağmen durmayıp polisin üzerine aracını sürerek kaçan sürücü M.K. (38), Kemeraltı Mahallesi'nde yakalandı.

        Cezai işlem uygulanan şüphelinin, emniyetindeki ifadesinde, panik yaptığı için uygulamadan kaçtığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

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