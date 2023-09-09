Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahile vurmuş ölü caretta caretta bulundu.
Giriş: 09.09.2023 - 20:07 Güncelleme: 09.09.2023 - 20:07
Gündoğan Mahallesi'nde bir caretta carettanın sahile vurduğunu gören vatandaşlar belediye ekiplerine haber verdi.
Bölgeye giden Bodrum Belediyesine bağlı ekipler, deniz kaplumbağasını kepçe yardımıyla bulunduğu yerden alarak uygun bir yere gömdü.
Öte yandan bölgede çok rastlanmadığı belirtilen deniz kaplumbağasının ölümüyle ilgili numune alındığı öğrenildi.