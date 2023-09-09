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        Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahile vurmuş ölü caretta caretta bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 20:07 Güncelleme: 09.09.2023 - 20:07
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        Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu
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        Gündoğan Mahallesi'nde bir caretta carettanın sahile vurduğunu gören vatandaşlar belediye ekiplerine haber verdi.

        Bölgeye giden Bodrum Belediyesine bağlı ekipler, deniz kaplumbağasını kepçe yardımıyla bulunduğu yerden alarak uygun bir yere gömdü.

        Öte yandan bölgede çok rastlanmadığı belirtilen deniz kaplumbağasının ölümüyle ilgili numune alındığı öğrenildi.

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