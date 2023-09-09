Sahil Güvenlik, Fethiye'de gezi teknesinde yaralanan 2 kişiyi karaya çıkardı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Hamam Koyu'nda karadan ulaşımın olmadığı bir bölgede gezi teknesinde rahatsızlanan ve yaralanan kişi olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaralanan 2 kişiyi karaya çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.