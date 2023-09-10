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        Opus Müzik Festivali, Türk Yıldızları Senfoni Orkestrası "dayanışma konseri"yle sona erdi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Opus Müzik Festivali, Türk Yıldızları Senfoni Orkestrası "dayanışma konseri"yle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 00:07 Güncelleme: 10.09.2023 - 00:07
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        Opus Müzik Festivali, Türk Yıldızları Senfoni Orkestrası "dayanışma konseri"yle sona erdi
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının destekleriyle gerçekleştirilen festival kapsamında, Türk Yıldızları Senfoni Orkestrası Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde konser verdi.

        Dayanışma konserini, piyanist Gülsin Onay'ın aralarında bulunduğu yüzlerce sanatsever ve tatilci ilgiyle izledi.

        Orkestra Şefi Murat Cem Orhan'ın yönettiği konserde soprano Burcu Hancı, Türk caz sanatçısı Jülide Özçelik, tenor Şenol Talınlı ve opera sanatçısı Burak Bilgili sahnede senfoni orkestrası eşliğinde seçkin eserleri seslendirdi.

        Festivale konuk olan ve 31 yıldır Hatay'da yaşamını sürdüren Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Sezgin Suna, gecede, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden ve depremden iki gün önce çocuk korosu üyesi 11 yaşındaki Yağmur'un kendisine gönderdiği bir ses kaydını dinletti. Bu sırada Suna, misafirler ve orkestra üyeleri duygusal anlar yaşadı.

        Konuşmaların ardından opera sanatçısı Burak Bilgili ve Sezgin Suna birlikte Manastır Türküsü'nü seslendirdi.

        İzleyenlerin oldukça keyifli dakikalar yaşadığı konser, izleyenlerin isteği üzerine orkestra eşliğinde İzmir Marşı'nın okunmasının ardından tamamlandı.

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