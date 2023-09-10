Fethiye'de abart egzozlu araç kullanan sürücülere ceza kesildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri; "Sesleri Kısılıncaya Kadar Devam" projesiyle egzozlarından yüksek ses çıkan ve yönetmelik dışı modifiye araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Araçlarının egzozlarından yüksek ses çıkması için modifiye araç kullanan sürücüleri denetleyen ekipler, son 1 haftada 196 aracı inceledi.

Gürültü kirliliği yapmaktan ve modifiye araç kullanmaktan 27 sürücüye 73 bin 448 lira ceza kesen ekipler; bazı araçları ise trafikten men etti.