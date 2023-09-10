Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye'de abart egzozlu araç kullanan sürücülere ceza kesildi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde abart egzozlu araç kullanan sürücülere idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 18:21 Güncelleme: 10.09.2023 - 18:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiye'de abart egzozlu araç kullanan sürücülere ceza kesildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri; "Sesleri Kısılıncaya Kadar Devam" projesiyle egzozlarından yüksek ses çıkan ve yönetmelik dışı modifiye araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Araçlarının egzozlarından yüksek ses çıkması için modifiye araç kullanan sürücüleri denetleyen ekipler, son 1 haftada 196 aracı inceledi.

        Gürültü kirliliği yapmaktan ve modifiye araç kullanmaktan 27 sürücüye 73 bin 448 lira ceza kesen ekipler; bazı araçları ise trafikten men etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 sonunda açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 sonunda açıklamalar
        Yunanistan'daki felakette can kaybı artıyor!
        Yunanistan'daki felakette can kaybı artıyor!
        Dünya Kupası'nda şampiyon Almanya!
        Dünya Kupası'nda şampiyon Almanya!
        Nefes kesen plan! ABD'li araştırmacı böyle kurtarılacak
        Nefes kesen plan! ABD'li araştırmacı böyle kurtarılacak
        Al-Musrati, 3 puanı getirdi!
        Al-Musrati, 3 puanı getirdi!
        Anız dumanı facia getirdi!
        Anız dumanı facia getirdi!
        Coco Gauff tarih yazıyor!
        Coco Gauff tarih yazıyor!
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Go-kart aracına saçını kaptıran Lara ölümden döndü
        Go-kart aracına saçını kaptıran Lara ölümden döndü
        Her bebekle çoğalan uluslararası ödüllü dijital sanat projesi: Umudun resmi
        Her bebekle çoğalan uluslararası ödüllü dijital sanat projesi: Umudun resmi
        Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
        Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
        Atasözlerinin de sultanları
        Atasözlerinin de sultanları
        Venedik için kritik uyarı
        Venedik için kritik uyarı
        "Hayatımda kimse yok"
        "Hayatımda kimse yok"
        Yeni kuşak zayıflama ilaçları dünyada obezite salgınının kontrolünde nasıl bir rol oynayacak?
        Yeni kuşak zayıflama ilaçları dünyada obezite salgınının kontrolünde nasıl bir rol oynayacak?
        EURO 2008'i yeniden yaşattılar!
        EURO 2008'i yeniden yaşattılar!
        Vahşi cinayet nasıl çözüldü
        Vahşi cinayet nasıl çözüldü
        Okullar açılıyor! Covid kalabalık alanları seviyor
        Okullar açılıyor! Covid kalabalık alanları seviyor
        Hollanda'da 2 bin kişi gözaltında!
        Hollanda'da 2 bin kişi gözaltında!
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi

        Benzer Haberler

        Marmaris'te kurallara uymayan motosiklet sürücülerine ceza uygulandı
        Marmaris'te kurallara uymayan motosiklet sürücülerine ceza uygulandı
        Bodrum'da eylülde turist bereketi
        Bodrum'da eylülde turist bereketi
        Bodrum´da kıyıda bulunan caretta caretta öldü
        Bodrum´da kıyıda bulunan caretta caretta öldü
        Opus Müzik Festivali, Türk Yıldızları Senfoni Orkestrası "dayanışma konseri...
        Opus Müzik Festivali, Türk Yıldızları Senfoni Orkestrası "dayanışma konseri...
        Marmaris'te 9 düzensiz göçmen yakalandı
        Marmaris'te 9 düzensiz göçmen yakalandı
        Sahil Güvenlik, Fethiye'de gezi teknesinde yaralanan 2 kişiyi karaya çıkard...
        Sahil Güvenlik, Fethiye'de gezi teknesinde yaralanan 2 kişiyi karaya çıkard...