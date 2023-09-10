Fethiye açıklarındaki teknede yaralanan kişiye tıbbi tahliye
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında gezi teknesinde yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Giriş: 10.09.2023 - 21:02 Güncelleme: 10.09.2023 - 21:25
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki özel teknesinde bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi.
Ekipler, tıbbi tahliyesini yaptıkları kişiyi, sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.