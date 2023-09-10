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        Bodrum'da yüzerek yurt dışına gitmeye çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yüzerek Kos Adası'na gitmeye çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 21:55 Güncelleme: 10.09.2023 - 21:58
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        Bodrum'da yüzerek yurt dışına gitmeye çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında, yüzerek Kos Adası'na gitmeye çalışan bir grup düzensiz göçmenin olduğu tespit edildi. Bunun üzerine, bölgeye sahil güvenlik ekibi yönlendirildi.

        Ekipler, yüzerek yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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