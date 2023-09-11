Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı

        Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 13:22 Güncelleme: 11.09.2023 - 13:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Bodrum, Fethiye, Marmaris, Milas, Menteşe, Dalaman, Köyceğiz, Ortaca, Datça ve Yatağan ilçelerinde, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Aramalarda farklı miktarlarda uyuşturucu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 bin 110 lira, 200 dolar, 200 avro, 3 hassas terazi, ruhsatsız tüfek, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Öte yandan operasyonlar kapsamında 99 şahsa ise uyuşturucu madde bulundurmak ve uyuşturucu kullanımını özendirme suçundan işlem yapıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Birinci öncelik enflasyonu tek haneye indirmek"
        "Birinci öncelik enflasyonu tek haneye indirmek"
        Hastanede çıkan arbedede yere yığıldı!
        Hastanede çıkan arbedede yere yığıldı!
        Hurda yığınına döndü! Karı kocayı kaza ayırdı!
        Hurda yığınına döndü! Karı kocayı kaza ayırdı!
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        Fren faciasında 6 kişi ölmüştü! "Pes" dedirten ifadesi ortaya çıktı!
        Fren faciasında 6 kişi ölmüştü! "Pes" dedirten ifadesi ortaya çıktı!
        Kral Charles'tan Kim'e tebrik
        Kral Charles'tan Kim'e tebrik
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 400 metre!"
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 400 metre!"
        "Çocukların benden rahatsız" diyerek karısını öldürdü!
        "Çocukların benden rahatsız" diyerek karısını öldürdü!
        Deniz Türüç'te sıcak gelişme!
        Deniz Türüç'te sıcak gelişme!
        Havalar soğuyor! O ilde sıcaklık sıfırın altına indi
        Havalar soğuyor! O ilde sıcaklık sıfırın altına indi
        Temmuzda işsizlik geriledi
        Temmuzda işsizlik geriledi
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Varlıkları biliniyordu ama ilk kez fotoğraflandı!
        Varlıkları biliniyordu ama ilk kez fotoğraflandı!
        Eşini ve kayınbiraderini öldürdü! Her yerde aranıyor!
        Eşini ve kayınbiraderini öldürdü! Her yerde aranıyor!
        4 saat boyunca kaydetti... Ateş toplarını görüntüledi
        4 saat boyunca kaydetti... Ateş toplarını görüntüledi
        İngiliz anneden "kızımın ölümünde çok fazla soru var" feryadı!
        İngiliz anneden "kızımın ölümünde çok fazla soru var" feryadı!
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Beşiktaş'ta flaş Gökhan İnler gelişmesi!
        Beşiktaş'ta flaş Gökhan İnler gelişmesi!
        Borsa tam 12'den vurdu
        Borsa tam 12'den vurdu
        22 yıl geçti! İkiz Kulelerin yıkıldığı alan "turistik mekana" dönüştü
        22 yıl geçti! İkiz Kulelerin yıkıldığı alan "turistik mekana" dönüştü

        Benzer Haberler

        Muğla'da gençler "kamp ateşi"nde buluştu
        Muğla'da gençler "kamp ateşi"nde buluştu
        Bodrum'da su isale hattı patladı; yol çöktü, cadde suyla doldu
        Bodrum'da su isale hattı patladı; yol çöktü, cadde suyla doldu
        Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama
        Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama
        Bodrum'da yüzerek yurt dışına gitmeye çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı
        Bodrum'da yüzerek yurt dışına gitmeye çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı
        Fethiye açıklarındaki teknede yaralanan kişiye tıbbi tahliye
        Fethiye açıklarındaki teknede yaralanan kişiye tıbbi tahliye
        Fethiye'de abart egzozlu araç kullanan sürücülere ceza kesildi
        Fethiye'de abart egzozlu araç kullanan sürücülere ceza kesildi