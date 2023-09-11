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        Bodrum'da silah kaçakçılığı operasyonu

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda tabanca, tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 16:37 Güncelleme: 11.09.2023 - 18:47
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        Bodrum'da silah kaçakçılığı operasyonu
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        Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, Bodrum ilçesi Gölköy Mahallesi'nde G.T'nin ikametinde arama yapıldı.

        Aramada, ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör, 40 fişek, otomatik av tüfeği, 3 av tüfeğine ait 20 mühimmat kapasiteli uzun şarjör, av tüfeğine ait 5 mühimmat kapasiteli kısa şarjör, av tüfeğine ait alev gizleyen, av tüfeğine ait ses arttırıcı ek namlu, 16 kalibre dolu 28 av tüfeği kartuşu, 12 kalibre 59 kartuş, 29 boş av tüfeği kartuşu ve komando bıçağı ele geçirildi.

        Malzemelere el konulurken, şüpheli G.T, gözaltına alındı.

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