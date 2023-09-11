Fethiye Kızılada'da çevre temizliği yapıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Uluslararası Kıyı Temizleme Günü" dolayısıyla Kızılada'da çevre temizliği yapıldı.
Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) öncülüğünde yapılan temizlik çalışmasına 15 gönüllü katıldı.
Tekneyle Ada'ya ulaşan gönüllüler, yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda plastik, metal, cam ve sigara izmaritlerinden oluşan yaklaşık 51 kilogram atık topladı.
Etkinliklerle deniz kirliliğine dikkati çekmeyi ve deniz temizliğinin önemi konusunda toplumsal farkındalığı artırmayı hedeflediklerini belirten TURMEPA yetkilisi Ersin Özer, dünyanın dörtte üçünü kaplayan denizleri korumak zorunda olduklarını vurguladı.